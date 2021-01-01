Uzun zamandır Amerika'da yaşayan oyuncu Didem Erol evlendi.

Yurt dışına yerleştikten sonra adını da Serah Henesey olarak değiştiren oyuncu Didem Erol, dün sevgilisi Nathan Cowles ile nikah masasına oturdu.

Erol, güzel haberi Instagram hesabından şöyle duyurdu:

"EVLENDİM"

“Aralık 30, 2020 bugün sevgilim, aşkım ve en iyi dostuma 'evet' dedim. Sevgili Nathan en büyük mutluluğum...

"1 YILLIK PANDEMİDE HEP GÜLDÜRDÜ"

(1 yıllık pandemide bile beni her gün kahkahalarla güldürebilecek tek adamsın) ve en büyük nimetimsin. Seni bulmak için uzun zaman bekledim, beklememe değdin. Teşekkür ederim... (Ailelerimiz seyahat edemediği için düğün yapmadık, pandemiden sonra ailelerimiz ve sevdiklerimizle kutlamayı istiyoruz)"



