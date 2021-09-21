Didem Kınalı: Bülent Serttaş'ı polise şikayet etmedim

Ünlü oryantal Didem Kınalı, arasının bozuk olduğu Bülent Serttaş'la ilgili konuştu.

Geçtiğimiz aylarda 'İbo Show' programına katılan Bülent Serttaş'ın, dans eden oryantal Didem'e bakmamak için verdiği uğraş dikkat çekmiş, o görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu. Didem Kınalı, bugün katıldığı programda haksızlığa uğradığını söyledi.

"BİLİNÇLİ YAPIYOR"

İbo Show'daki davranışından dolayı çok eleştirilen Bülent Serttaş konuyla ilgili sessizliğini korurken Kınalı, "Çekimlerde işimi yaparken durumu fark etmedim. Gündeme gelince hareketlerini gördüm. Mesleğimi ülkemde ve dünyada en iyi şekilde icra eden bir dansçıyım. Bilinçli şekilde yaptığı çok açık ve net. Büyük bir saygısızlık. Yakıştıramadım!" sözleriyle sitem etmişti.

İHBAR ETTİ İDDİASI

Serttaş'ın bu davranışının nedeni günler sonra ortaya çıkmıştı. Bülent Serttaş ve Didem Kınalı, geçtiğimiz yaz Florya'da bir düğünde sahne aldı. Düğüne geç gelen Didem, organizatör tarafından sahneden erkenden indirildi. Büyük bir şok yaşayan oryantal Didem'in, sinirle düğünün gerçekleştiği mekandan ayrıldıktan sonra polisi arayarak ihbarda bulunduğu öne sürüldü.

Düğün yerine gelen polis, pandemi kurallarına uygun olmayan eğlence düzenlendiğini tespit ederek herkese ceza uyguladı.

O sıralarda Bülent Serttaş'ın sahnede olduğu, yapılan bu harekete sinirlendiği ve o gün oryantal Didem ile arasına mesafe koyduğu iddia edilmişti.

"BEN ŞİKAYET ETMEDİM"

Bugün canlı yayında yaşananları anlatan Didem Kınalı, kimseyi şikayet etmediğini ve mesleğine saygı duyulmadığını söyledi; "Sahneden apar topar indirildiğim doğru. Bana hiçbir açıklama yapılmadan sahneden indirdiler. Üstümü değiştirdim, çok sinirliyim diye oranın sahibinin kızı beni yatıştırmak için ‘bir kahve içelim’ dedi. Ben mekandan ayrıldım, tam arabama biniyordum polisler geldi. Müzik yasağı olduğu için geldi. Olay benim üzerime kaldı. Ben kimseyi şikayet etmedim."