Didem Kınalı'dan İbrahim Tatlıses'e gönderme

Single çıkaran Oryantal Didem, İbrahim Tatlıses'in şarkısını paylaşmadığı için yakındı. Didem Kınalı, "Dostunu düşmanını böyle günlerde tanıyorsun" dedi.

İbo Show'da ün sahibi olan dansçı Didem Kınalı, ortanalleri ile öne çıkıyor.

Oryantaliyle adını akıllara kazıyan Kınalı, 'Sabırsız Nefsim' isimli bir single çıkardı.

Tanıtımını Arnavutköy'deki bir mekanda yapan Kınalı, muhabirlerle sohbet etti.

"Dostunuzu düşmanınızı böyle günlerde tanıyorsunuz"

Sohbette İbrahim Tatlıses'e yakınan Kınalı, "İbrahin Tatlıses'e yeni şarkımı dinlettim. Kendisi beğendi. Ancak İbrahim Bey'in yeni şarkımı paylaşmasını beklerdim. Dostunuzu düşmanınızı böyle günlerde tanıyorsunuz. Canı sağ olsun." şeklinde konuştu.

"Ajda Pekkan olacağım"

İfadelerine devam eden Kınalı, "Sanat camiasından kimsenin desteğini görmedim. Her şeye rağmen bir Ajda Pekkan olacağım" vurgusunu yaptı.

Şarkı çıkarsa da dans etmeyi bırakmayacağını söyleyen Kınalı, "Şarkı söylesem bile dans etmeyi bırakmayacağım. Hatta şimdi dans etmeye gideceğim." ifadelerini kullandı.