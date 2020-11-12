Didem Soydan: Burak'la ilişkimiz güzel gidiyor

Ünlü manken Didem Soydan, oyuncu Burak Deniz'le olan ilişkisiyle ilgili konuştu.

Oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de son dönemin dikkat çeken isimlerinden olan Burak Deniz'in ünlü manken Didem Soydan ile aşk yaşadığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda Youtube'da yayınlanan bir programda çok aşık olduğunu söyleyen Didem Soydan, yaklaşık bir aydır birlikte olduğu Burak Deniz’le ilgili konuştu.

"SIK SIK ONUNLA ÇEKİYORSUNUZ"

İlişkisinin güzel gittiğini belirten ünlü model, “Köpeğim Köpük benden çok Burak’la zaman geçiriyor. Sık sık onunla beraber çekiyorsunuz” diyerek, gazetecilere takıldı.

Soydan, Covid-19 testinin ise negatif çıktığını söyledi.