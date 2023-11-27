Didem Soydan, dantel elbisesi ile herkesi büyüledi

ensonhaber.com
Özel hayatı ve kendine has tarzıyla da sık sık gündeme gelen ünlü manken Didem Soydan, sosyal medyada da aktif bir isim.
Paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen Didem Soydan, yine gündem olmayı başardı.
Her paylaşımı olay olan ünlü isim, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Siyah tamamen dantel bir elbise giyen Didem Soydan, iddialı elbisesiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı.
Ünlü ismin son gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Ünlü isme sosyal medyada; 'Ne güzelsin', Tanrı kadını yarattı' gibi yorumlar yapıldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış