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Didem Soydan, dantel elbisesi ile herkesi büyüledi

Didem Soydan, dantel elbisesi ile herkesi büyüledi Her yaptığı ve her söylediği olay olan ünlü isimlerden manken Didem Soydan, iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekiyor.