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    Didem Soydan: Hiç rejim yapmadım

    Verdiği pozlar ve yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren manken Didem Soydan, hayatında hiç diyet yapmadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2020 - 09:06
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    Didem Soydan: Hiç rejim yapmadım

    Ünlü manken Didem Soydan, bir dergi için FaceTime aracılığıyla çekim gerçekleştirdi. Mankenin karantina günlerindeki kapak fotoğrafları, evinde telefondan çekildi.

    Soydan, vermiş olduğu röportajda hiçbir şeyi öngöremediğini ve bu süreci akışına bıraktığını anlattı. Fiziğiyle de dikkat çeken Soydan, hayatının hiçbir döneminde diyet yapmadığını vurguladı.

    KİLO ALMAYA ÇALIŞIYORUM

    Hatta bir senede zorla aldığı 10 kiloyu hala korumaya çalıştığını gelirten ünlü model, evlilik sorularına ise, “Özellikle üstüne düşünmüyorum” cevabını verdi.

     

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