Didem Soydan imajını paylaştı! Takipçileri yeni saçlarına yorum yağdırdı Her paylaşımıyla olay olan ünlü model Didem Soydan, bu defa saç renginde değişikliğe gitti. Yeni halinden kareler yayınlayan Soydan'a yorum yağdı.

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Mankenlik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve kendine has tarzıyla da çok konuşulan Didem Soydan, iddialı pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Bu defa imaj değişikliği ile adından söz ettiren Didem Soydan saç renginde değişikliğe gitti.

Yeni imajını sosyal medya hesabından peş peşe paylaşan ünlü mankenin yeni hali çok beğenildi.

'Güzelsin', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar alan Soydan'a bir takipçisi de 'Yüz gerdirilmiş ama ispatlayamam' şeklinde yorum yaptı.

Bu yorumu gören ünlü isim kayıtsız kalamadı ve 'İspatlayamazsın çünkü öyle bi manyaklığa geçmem için bi 15 sene daha var bu ciltle' yanıtını verdi.