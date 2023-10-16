Didem Soydan pantolonunu indirdi Didem Soydan ayna karşısında iç çamaşırlı pozuyla dikkat çekti.

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Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan güzel model Didem Soydan, son paylaşımıyla da gündem olmayı başardı.

Instagram hesabından kendisine yapılan yorumlara da sessiz kalmayan Soydan, geçtiğimiz günlerde kendisine yapılan, 'Aç da ülkenin merakı bitsin' sözleri üzerine "Milyarlarca yıldır kadınların vajinası değişmedi dolayısı ile açıp ayna karşısına geçtiğinizde kendinizinkini görebilirsiniz hem merak giderilir hem bir selam verirsiniz." yanıtıyla gündem olmuştu.

Başarılı kariyeriyle ve verdiği pozlarla adından söz ettiren Didem Soydan, yeni paylaşıma imza attı.

Pantolonu indirdi

Şeffaf detaylı iç çamaşırlarıyla ayna karşısına geçen model pantolonunu da yarıya kadar indirip yine iddiasını ortaya koydu. Didem Soydan'a hayranlarından beğeni yağarken bazı takipçilerinden ise yine eleştiriler geldi.