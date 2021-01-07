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    Didem Soydan: Sağlıktan başka bir şey istemiyorum

    Nişantaşı'nda alışveriş yaparken objektiflere yansıyan Didem Soydan, 2020 yılı hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 08:41
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 09:39
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    Didem Soydan: Sağlıktan başka bir şey istemiyorum

    Ünlü manken Didem Soydan, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi.

    Yakın arkadaşı Umut Eker’le mağazaları gezen Soydan, kendi markası için özel tasarımlar yapacağını söyledi.

    "HERKES GİBİ GEÇTİ"

    Ünlü model “2020 sizin için nasıl geçti?” sorusuna şu cevabı verdi:

    “Herkes gibi geçti. Biraz can sıkıcıydı. Yeni yılda tüm insanlığa sağlık diliyorum. Başka bir şey istemiyorum.”

    Didem Soydan: Sağlıktan başka bir şey istemiyorum #1

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