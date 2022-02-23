Güzelliğiyle nefes kesen Didem Soydan, Diana'nın intikam elbisesinden giyindi.

Cesur pozları ve frikikleriyle nefes kesen ünlü model Didem Soydan, sosyal medyada aktif olan isimlerden.

DİDEM İNTİKAMA HAZIR

Soydan, son paylaşımıyla da gündeme geldi. Ünlü manken Diana'nın intikam elbisesi olarak bilinen siyah, kayık yaka mini elbiseden giyindi.

Soydan elbiseyi kendine göre ayarlarken de aynadan videosunu çekti ve o anları instagram hesabından paylaştı.

Didem Soydan, siyah mini elbisesini gösterdi ViDEO