Didem Soydan sokakta bikinisini düzeltti Sınır tanımayan Didem Soydan, bu defa cadde ortasında bikini altını düzelttiği anları takipçileriyle paylaştı.

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ensonhaber.com

Her yaptığı ve paylaştığı olay olan ünlü isimlerden model Didem Soydan'ın son paylaşımı, sosyal medyayı ikiye böldü.

Altına bikini giydi

Festival tarzıyla dikkat çeken Soydan üzerine mavi basketbol forması giymeyi tercih ederken, altına mavi parlak bikini altı giydi.

Barselona sokaklarında yaptığı kombinle gezen Didem Soydan'ın bu pozuna yorum yağdı.

Didem Soydan'ın cadde ortasında bikinisini düzelttiği anlar ise sosyal medyada gündem oldu. Soydan'ın bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.