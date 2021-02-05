Didem Soydan ve Bartu Küçükçağlayan'ın LGBT kavgası

LGBT yüzünden tartışan Didem Soydan ve Bartu Küçükçağlayan’ın arkadaşlığı bitti.

Didem Soydan ve Bartu Küçükçağlayan’ın yazışması, sosyal medyada gündem oldu.

Geçen gün Didem Soydan, Instagram hesabından “Mücbir sebeplerde yıldızı parlayanlar ve halihazırda yıldız olanlar, LGBT’ye niye destek olmuyorsunuz?” eleştirisinde bulundu.

"BİZE NEDEN KIZIYORSUN"

Bu paylaşım sonrası Didem Soydan’a ‘Mücbir Sebepler’ programını sunan oyuncu Bartu Küçükçağlayan, özelden mesaj attı. Küçükçağlayan, “Bize neden kızıyorsun?” diyerek ünlü modele serzenişte bulunup, ardından da “Hadi barışalım.” dedi.

DİDEM'İ ENGELLEDİ

“Bana da sinirlenme be.” diyen Bartu Küçükçağlayan, ardından ise Didem Soydan’ı engelledi. Bunu fark eden Soydan ise mesajları ifşa etti.

"KORKAKSINIZ"

Soydan, paylaşımında “Hayır anlamadım programa katılıp yayını bozacağımı falan mı sandı acaba? Soramıyorum da engellemiş. Büyük saçmalık görüntülüyorum ama iyi oldu bu süreçte. Ya da programın yıldızı parlayan veya halihazırda yıldız olanlar yazımdan alınıp mücbir baskılar mı yaptılar acaba? Korkak ünlüler! Neyse her iki sebep de ilginç...” dedi.