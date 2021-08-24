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    Didem Soydan ve Burak Deniz'den aşk pozu

    Son dönemde haklarında sık sık ayrılık iddiaları çıkan Didem Soydan ile Burak Deniz, paylaştıkları fotoğrafla dedikodulara noktayı koydu.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2021 - 08:26
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    Didem Soydan ve Burak Deniz'den aşk pozu

    Manken Didem Soydan ile oyuncu Burak Deniz'in yollarını ayırdığı iddia edildi.

    Soydan'ın ayrılık sebebinin, oyuncunun rol arkadaşı Alina Boz olduğu öne sürülürken; ünlü manken, geçtiğimiz günlerde muhabirlerin, 'kıskançlık' iddialarıyla ilgili sorularına, "Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum biliyorsunuz. Benden laf alamazsınız" yanıtını verdi.

    AYRILIK DEDİKODULARINA SON NOKTAYI KOYAN KARE

    Aradan geçen süre zarfında ekranlara gözükmeyen çiftten, mutluluk pozu geldi.

    Çift, paylaştıkları bu fotoğrafla ayrılık dedikodularına da son noktayı koymuş oldu.

    Didem Soydan ve Burak Deniz den aşk pozu #1

    Burak Deniz, sevgilisini öptüğü fotoğrafını 'gül' emojisiyle paylaştı.

    "ÇOK AŞIĞIM"

    Geçtiğimiz aylarda samimi açıklamalarda bulunan Didem Soydan, "İngiliz oyuncu Tom Hardy ile aynı asansörde kalmak ister miydin?" sorusuna, "Bir şey itiraf edeceğim; hayranıyım ama şu an çok aşığım ve gözüm gerçekten de başkasını görmüyor" yanıtını vermişti.

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