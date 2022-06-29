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    Didem Soydan'dan mini elbiseli ayna pozu

    Ünlü manken Didem Soydan, mini elbiseli ayna pozlarıyla göz kamaştırdı.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 14:47
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 14:53
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    Didem Soydan'dan mini elbiseli ayna pozu

    Güzel manken Didem Soydan, dekolteli pozlarıyla takipçilerini büyülemeye devam ediyor.

    Mini elbisesiyle poz verdi

    Son olarak siyah mini elbisesiyle ayna pozlarını paylaşan ünlü manken, fiziğinin muhteşemliğiyle dikkat çekti.

    764 bin takipçili Instagram hesabından yaptığı dekolteli paylaşımlarla kasıp kavurmaya devam eden güzel manken Didem Soydan'a yine beğeni yağdı.

    Didem Soydan dan mini elbiseli ayna pozu #1

    Didem Soydan dan mini elbiseli ayna pozu #2


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