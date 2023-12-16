Didem Soydan'dan takipçisine cevap! "Ben soyunurum" Sosyal medyada paylaştığı kareler yüzünden eleştiri yağmuruna tutulan Didem Soydan, bir takipçisine yanıt verdi.

ensonhaber.com

Son zamanların en fazla konuşulan isimlerinden olan Didem Soydan, paylaşımlarıyla dikkati çekiyor.

Cesur karelerini yayınlayan zaman zaman soyunan Soydan, eleştiri yağmuruna tutuluyor.

Bu eleştirilerden birisini dile getiren takipçisine cevap veren Soydan, kısa süre içerisinde gündeme girdi.

Soydan, bir sosyal medya kullanıcısından gelen "Sadece soruyorum, bu tarz bir (kıyafet demeyeceğim çünkü değil) şey giyince kendini nasıl hissediyorsun, yani amacı nedir? Gerçekten merak ediyorum" mesajına kayıtsız kalamadı. Takipçisine yanıt veren ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

"Ben modelim"

Amaç yok. Ben modelim, marka parasını veriyor ben giyiniyorum, o para ile de geçiniyorum. His yok iş var, haftaya daha kapalı ya da daha da açık kıyafetler ile görebilirsiniz. Hani ben uyarayım, sonra incinmenizi istemem...

"Temizledik..."