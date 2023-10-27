Didem Soydan'ın hüsranla biten gece kulübü anısı: "Seninle ne kahve içerim, ne de seks yaparım" Ünlü model Didem Soydan, bir gece kulübünde bir erkekle eğlendiğini ancak o kişiyle gece hiçbir şekilde iletişiminin olmadığını anlattı.

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Yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren model Didem Soydan, katıldığı bir programda gece kulübünde yaşadıklarını anlattı.

Soydan programda, bir gece kulübünde bir erkekle eğlendiğini ancak o kişiyle gece hiçbir şekilde iletişiminin olmadığını anlattı.

"Seninle seks yapmam"

Eve üzgün şekilde döndüğünü söyleyen Soydan, o gece dans ettiği kişinin kendisine bir paragraf mesaj attığını ve kendisinin de bu duruma karşı bir paragraf yazdığını dile getirerek, cümleyi "Seninle ne kahve içerim, ne cin tonik içerim, ne flört ederim, ne de seks yaparım" şeklinde bitirdiğini söyledi.