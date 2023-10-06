Didem Soydan'ın liseli hali Her paylaşımı olay olan ünlü model Didem Soydan, bu defa takipçilerini yıllar önceye götürdü.

ensonhaber.com

Mankenlik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken ve konuşulan Didem Soydan, sosyal medyadaki iddialı ve cesur tarzıyla gündem olmaya devam ediyor.

Her pozuyla adından söz ettirmeyi başaran ünlü ismin, son paylaşımına yorum yağdı

Yıllar önceye götürdü

Ünlü manken bu defa takipçilerini yıllar önceye götürdü ve okul yıllarına ait bir karesini paylaştı. Didem Soydan'ın estetiksiz halini görenler tanımakta güçlük çekti.

'Not AI. Zümrüt reality'

Soydan'ın 'Not AI. Zümrüt reality' notu ile paylaşığı gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü isme; 'Tanıyamadım', 'Ne kadar değişmiş', 'Yine güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.