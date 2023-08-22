Didem Soydan'ın vajina yanıtı olay oldu Cesur tarzıyla adından söz ettiren Didem Soydan, gelen olumsuz yorumlara tahammül edemiyor.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz haftalarda konuk olduğu programda hala eski sevgilisine aşık olduğunu ancak o kişinin ailesi olduğu için isim vermeyeceğini söylemesiyle olay olan model Didem Soydan, şimdi de sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

Soydan, son olarak yırtmacı beline kadar çıkan mavi elbisesiyle beğeni topladı. Elbette Soydan'a eleştirel yorumlar da gecikmedi.

"Senin şeftalin merak ediliy"or

Bir takipçi modele "Güzel insan açta şu ülke merakı bitsin. Senin şeftalin PPK toplantısı faiz kararından bile fazla merak ediliyor" deyince Didem Soydan sessiz kalamadı.

"Kadınların vajinası değişmedi"

Didem Soydan kendisine dair bu çirkin yoruma şu yanıtı verdi: "Milyarlarca yıldır kadınların vajinası değişmedi dolayısı ile açıp ayna karşısına geçtiğinizde kendinizinkini görebilirsiniz hem merak giderilir hem bir selam verirsiniz aynı organa sahibiz sonuçta. Ülkenin merakı olduğunu sanmıyorum hafıza güçlü bir şey hiç görmedim diyen bile illa gördü hepimiz aynı yerden çıktık, sevgiler."