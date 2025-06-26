Didem Uzel, ağladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı

Oyunculuğu bırakıp Amerika'da yaşamaya başlayan Didem Uzel, kısa zaman önce Türkiye'ye dönüş yapma kararı almıştı.

Dokuz yıl aradan sonra Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar ile ekranlara geri dönen oyuncu, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Uzel, otomobil kullanırken duygusal anlar yaşadı. Ünlü ismin gözyaşları içinde kalması takipçilerini şaşırttı.

Direksiyon başında ağlayan Uzel, şu ifadeleri kullandı:

"YANLIŞLIKLA ÇEKMİŞİM"

"Bazı anlar, siz kayıt düğmesine basmasanız bile sizi kaydeder. Elim değdi sandım, kapattım sandım ama kapanmamış. Kayda geçecekse, o gözyaşları geçer. Size bir karne sonrası duygu dolu anlarımı çektim sanıyordum. Oysa o konuşma kaydolmamış! Kapatmak istediğim an kayıt tuşuna basıp aslında kaydetmeye başlamışım… Tam 8 dakika çekmiş.

"GÜLEN YÜZÜME BAKMAYIN"

Siz bakmayın benim sürekli neşeli, gülen yüzüme; benim de zayıf, kırılgan hallerim oluyor. Gözyaşlarıma gelince… Sevdiğim, bağlandığım her şeye, bazı hayallerime, planlarıma veda ettiğimin duygusallığı bu. Biraz da yeni bir düzene geçişin korkuları, endişeleri olabilir… Neyse, henüz üstesinden gelemediğim bir konum olmadı. Allah’ın da yardımıyla bundan da çıkarız alimallah. Ama bırakın ara sıra böyle dalıp gideyim."