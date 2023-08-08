Didem Uzel, denizde namaz kılan kişiye tepki gösterdi Bir dönem yurt dışında yaşayıp ardından Türkiye'ye dönen oyuncu Didem Uzel, sosyal medyada yayılan denizde namaz kılma videosunu eleştirdi.

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ensonhaber.com

Marmara Bölgesi için yüksek sıcaklık uyarısı yapan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tedbirli olunması yönünde de çağrıda bulunuyor.

Özellikle öğle vaktinde direkt güneş altında bulunmaktan kaçınılması gerekiyor. Türkiye’yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası "Eyyam-ı Bahur" olarak adlandırılıyor.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki Gürpınar Sahili’ne gidenler geçtiğimiz gün ilginç bir ana denk geldi. Bir adam, denizde, dalgalara karşı namaz kıldı. Bu anlar sosyal medyada da hızla yayıldı.

1994 Avrupa güzeli olan oyuncu Didem Uzel, bu videoya tepki gösterdi.

Denizde namaz kılındığını görünce bu durumu neden kimsenin sorgulamadığını sordu. Bir süredir ekranlardan uzak olan Didem Uzel şunları yazdı:

"Denizde arabada ne alaka?"

"Araba üstünde kılanlar, cadde ortasında kılanlar, denizin üstünde kılanlar. Bir grup olabilir mi acaba sorusu var kafamda... Buna karşılık da kuran yakan, rendeleyen vs bir grup var. Sorum şu; mesela kimse gidip sormuyor mu bu kişilere neden diye? Valla çok meraktayım. Benim evde de namaz kılanlar var. En temiz en güzel yeri hazırlıyorum onlar için. Denizde arabada ne alaka?"