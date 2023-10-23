Didem Uzel'in Amerika ile ilgili sözleri gündemi sallıyor: İşte tepkiler Tescilli Güzel Didem Uzel'in yurt dışı açıklamalarına tepki yağdı.

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Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezinde görüntülenen Didem Uzel, geçtiğimiz günlerde çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. 11 yıl önce yerleştiği ABD’den pandemide dönen Uzel, yurt dışında yaşamayı değerlendirmişti.

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen ve muhabirlerin sorularına yanıt veren Türkiye eski 2. güzelinin yurt dışı açıklamalarına yorum yağıyor.

Son dönemlerde ünlü isimlerin yurt dışına çıkması ve orada yaşam sürmesinin yanlış olduğunu söyleyen Uzel, aynı zamanda sahip çıkmamız gereken bir toprağımızın olduğunu vurgulamıştı.

"Çok marifet zannediliyor"

Uzel, "Son dönemde bazı isimler yurt dışına çıkmayı tavsiye ediyor. Siz yıllardır yurt dışında yaşadınız bu konuda ne diyorsunuz?" sorusuna, "Çok marifet zannediliyor dimi? Yurt dışı kolay değil. Türkiye'den kaçıyorsunuz ama kaçmayın. Gerçekten belli bir noktadan sonra dönüp dolaşacağınız yer burası...

"Sahip çıkmanız gereken toprağınız var"

Sahip çıkmanız gereken toprağınız var. Ben de gidebilirim ama buradan hiç kopmadım ve kopmayacağım. Gideceğim ve kaçıyorum efekti yanlış. Gidip, deneyin görün.

"Amerika kendi vatandaşını doyuramıyor"

Amerika için konuşursam kendi vatandaşını doyuramıyor, orada ne yapacaklar? Hayaller güzel ama gerçekler var."

Yıllardır yurt dışında yaşamış çocuğunu da Amerika'da dünyaya getiren Uzel'e sosyal medyadan yorum yağıyor. Gelen eleştirilere tek tek cevap veren Uzel, aşkı için Türkiye'yi terk ettiğini, yoksa asla gitmeyeceğini söylüyor.

İşte Uzel'in Instagram hesabından yaptığı o açıklamalar:

1993 yılında Best Model of Turkey yarışmasında 2. olan Uzel, 1994 yılında ise Avrupa Güzeli yarışmasında ikinci oldu.