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    Dila Tarkan evleniyor

    Dila Tarkan ve Dağhan Doğruer evlilik yolunda ilk adımı attı.
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 07:22
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 08:24
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    Dila Tarkan evleniyor

    Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı sosyetik isim Sila Tarkan ve Dağhan Doğruer ilişkilerini resmiyete döktü.

    Dağhan Doğruer yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Dila Tarkan'a Miami'de evlenme teklifi etti.

    "HER ŞEY MİAMİ'DE BAŞLAMIŞTI"

    Şu sıralar yakın arkadaşlarıyla ve sevgilisiyle birlikte Miami'de tatil yapan Dila Tarkan, Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi aldı. Sevgilisinin teklifine 'evet' diyen Tarkan, o anları 'Her şey tam burada başlamıştı' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

    DAHA ÖNCE NİŞAN ATTI

    Öte yandan Dila Tarkan, 2017'de flört etmeye başladığı iş insanı Yahya Uçbaşaran ile 2018 yılında nişanlanmıştı. Ancak ikili, ilişkilerini resmiyete dökmeden kısa bir süre sonra ayrılmıştı. Sosyetik güzel Dila Tarkan, bir dönem de ünlü komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile aşk yaşamıştı.

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