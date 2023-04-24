Dilan Çiçek Deniz aşkını haykırdı
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Mert Yazıcıoğlu kısa süre önce 4 yıllık Afra Saraçoğlu'ndan ayrılmıştı.Aşk acısı kısa süren Yazıcıoğlu, Saraçoğlu’ndan ayrılır ayrılmaz Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşamaya başlamıştı.

Dilan Çiçek Deniz aşkını haykırdı

İlan-ı aşk

Sevgilisiyle Maldivler’de bayram tatili yapan Deniz, sevgilisi Yazıcıoğlu'na ilan-ı aşk ettiği paylaşımı büyük beğeni topladı.

Dilan Çiçek Deniz aşkını haykırdı

Deniz hikayesine, Turgut Uyar'ın en çok sevilen şiirlerinden olan Göğe Bakma Durağı'ndan satırlar ekledi.

Dilan Çiçek Deniz aşkını haykırdı

"Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum"

Ünlü paylaşımına, "Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakalım Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum" notunu düştü.

Dilan Çiçek Deniz aşkını haykırdı
Dilan Çiçek Deniz aşkını haykırdı