Dilan Çiçek Deniz aşkını haykırdı Kendisi gibi oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile yeni bir ilişkiye başlayan Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından aşkını haykırdı.

ensonhaber.com Mert Yazıcıoğlu kısa süre önce 4 yıllık sevgilisi Afra Saraçoğlu'ndan ayrılmıştı.Aşk acısı kısa süren Yazıcıoğlu, Saraçoğlu’ndan ayrılır ayrılmaz Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşamaya başlamıştı. İlan-ı aşk Sevgilisiyle Maldivler’de bayram tatili yapan Deniz, sevgilisi Yazıcıoğlu'na ilan-ı aşk ettiği paylaşımı büyük beğeni topladı. Deniz hikayesine, Turgut Uyar'ın en çok sevilen şiirlerinden olan Göğe Bakma Durağı'ndan satırlar ekledi. "Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum" Ünlü oyuncu paylaşımına, "Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakalım Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum" notunu düştü.