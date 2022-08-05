Dilan Çicek Deniz: Düğünü erteledik

Yaz sonu evlenme kararı alan Thor Saevarsson ve Dilan Çiçek Deniz, düğünü erteledi.

Uzun zamandır İzlandalı reklam yönetmeni sevgilisi Thor Saevarsson ile iberaber olan hatta bu yaz evlenmesi beklenen Dilan Çiçek Deniz’in düğününün iptal olmuştu.

Deniz, şimdi de düğünün iptal edilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

"İptal olmadı"

Güzel oyuncu, "Düğün iptal olmadı. Benim çekimlerin başlıyor. Thor’un kendi işleri var. Bu yüzden düğünü ertelemek zorunda kaldık." diye konuştu.