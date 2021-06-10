Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu ayrıldı

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu, yaklaşık sekiz aylık birlikteliklerini sonlandırdı.

Dilan Çiçek Deniz ile Alihan Aloğlu, yoğun iş tempoları nedeniyle ayrıldı. Güzel oyuncu, rol aldığı 'Alev Alev' adlı dizinin finali ve reklam çekimleri sonrası arkadaşlarıyla tatile çıktı.

AİLEYE GİRMİŞTİ

Deniz ile Aloğlu, Ekim 2020'de bir AVM'de objektiflere takılmıştı. İkili, görüntülendiklerini fark edince şaşkınlıklarını gizleyememişti. Çift, ardından bir restoranda Aloğlu'nun ağabeyi Selhan Aloğlu ve babası Sedat Aloğlu ile birlikte akşam yemeği yemişti. Bu durum, "Dilan, aileye girdi" şeklinde yorumlanmıştı.