Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu'nu sildi Mert Yazıcıoğlu, yeni ilişkiye başlamasının ardından 4 yıl aşk yaşadığı Saraçoğlu'nu takipten çıkardı. Saraçoğlu ise Yazıcıoğlu'nu takip etmeye devam ediyor.

ensonhaber.com Son dönemlerin en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nın başrolü Afra Saraçoğlu, ilişkisindeki çalkantılarla gündeme geliyor. Film setinde tanıştığı sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini sonlandıran Afra Saraçoğlu, evleri de ayırdı. İlişki hakkında çeşitli iddialar ortaya atılırken, Yazıcıoğlu biten ilişkisinin ardından yeni bir aşka yelken açtı. Mert Yazıcıoğlu, oyuncu Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başladı. Afra'yı sildi İlişkisini gözlerden uzak yaşayan Yazıcıoğlu'nun son hamlesi ise gözlerden kaçmadı. Sevgilisi ile bir mekan çıkışında görüntülenen Yazıcıoğlu, 4 yıllık aşkı Afra Saraçoğlu’nu takipten çıkardı. Saraçoğlu ise Yazıcıoğlu'nu takip etmeye devam ediyor.