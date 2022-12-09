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    Dilan Çiçek Deniz ile Burak Deniz'den sarmaş dolaş poz

    Aynı projede yer alan Dilan Çiçek Deniz ile Burak Deniz'in verdiği poz sosyal medyada olay oldu.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 11:28
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    Dilan Çiçek Deniz ile Burak Deniz'den sarmaş dolaş poz

    Yeni filmleri Kal'da sevişme sahneleriyle gündeme bomba gibi düşen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, filmdeki partneri Burak Deniz'le samimi pozlarını paylaştı. Güzel oyuncunun göğüs dekoltesi dikkat çekti.

    Dilan Çiçek Deniz'in paylaşımına takipçileri yorum yağdırdı.Kısa sürede 100 bine yakın beğeni alan pozları Birce Akalay ve Hafsanur Sancaktutan da beğendi.

    "Burak sarmış"

    Takipçileri iki ünlü oyuncu için; "Çok yakışmışsınız, O nasıl tutuş, Burak sarmış" gibi yorumlar yaptı.

    Dilan Çiçek Deniz ile Burak Deniz den sarmaş dolaş poz #1

    Dilan Çiçek Deniz ile Burak Deniz den sarmaş dolaş poz #2

    Dilan Çiçek Deniz ile Burak Deniz den sarmaş dolaş poz #3

     

    Dilan Çiçek Deniz ile Burak Deniz den sarmaş dolaş poz #4


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