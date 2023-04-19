Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu tatilde Mert Yazıcıoğlu ile bir süredir aşk yaşayan Dilan Çiçek Deniz sevgilisiyle beraber tatile gitti.

ensonhaber.com Afra Saraçoğlu ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen Mert Yazıcıoğlu, kendisi gibi oyuncu Dilan Çicek Deniz'e gönlünü kaptırdı. “Anılar yaratıyorum” Sevgilisiyle ilk tatiline çıkan ve Maldivler'i tercih eden Dilan Çiçek Deniz dekolteli pozlarını paylaştı. Bayram tatilini fırsat bilen ve sevgilisiyle Maldivler’e giden Deniz fotoğraflarına “Anılar yaratıyorum” notunu düştü. Mert kalpledi Ünlü ismin fotoğraflarına Mert Yazıcıoğlu kalp emojisi koyarak yorum yaptı. 28 yaşındaki ünlü ismin fotoğraflarına adeta beğeni yağdı. En son Aşk 101 dizisinde rol alan Yazıcıoğlu'da tatilden fotoğrafını paylaştı.