Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu tatilde
ensonhaber.com

ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen Mert Yazıcıoğlu, kendisi gibi oyuncu Dilan Çicek Deniz'e gönlünü kaptırdı.

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu tatilde

“Anılar yaratıyorum”

Sevgilisiyle ilk tatiline çıkan ve Maldivler'i tercih eden Dilan Çiçek Deniz dekolteli pozlarını paylaştı.

Bayram tatilini fırsat bilen ve sevgilisiyle Maldivler’e giden Deniz fotoğraflarına “Anılar yaratıyorum” notunu düştü.

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu tatilde

Mert kalpledi

Ünlü ismin fotoğraflarına kalp emojisi koyarak yorum yaptı.

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu tatilde

28 yaşındaki ünlü ismin fotoğraflarına adeta beğeni yağdı.

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu tatilde

En son Aşk 101 dizisinde rol alan Yazıcıoğlu'da tatilden fotoğrafını paylaştı.

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu tatilde
Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu tatilde
Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu tatilde
Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu tatilde