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- Dilan Çiçek Deniz ile Neslihan Atagül’den küvet pozu
Dilan Çiçek Deniz ile Neslihan Atagül’den küvet pozu
Son günlerde sosyal medyada artan küvet pozları, “yeni bir akım başladı” dedirtti. Ünlü oyuncular Dilan Çiçek Deniz ile Neslihan Atagül de o akıma uydu…
- Haber Merkezi
- 30.10.2022 - 10:31
Sosyal medya, her yeni gün yeni bir akıma öncülük ediyor…
Şimdilerin modası da “küvette poz”…
Ünlü oyuncular Dilen Çiçek Deniz ile Neslihan Atagül, küvet pozlarıyla olay yarattı.
Neslihan başlattı
İlk paylaşım Neslihan Atagül’den geldi…
Güzel oyuncu, küvette düşündüğü halini gözler önüne serdi.
Atagül’ün bu karesini görenlerin yorumu ise “Hayatı sorgularken ben” oldu.
Dilan devam ettirdi
Ardından Dilan Çiçek Deniz'den de küvetli paylaşım geldi.
Küvetin yanında boy gösteren oyuncuya beğeni yağarken, “yeni bir akım başladı” yorumları yapıldı.