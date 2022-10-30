Haberler

Magazin Haberleri

Dilan Çiçek Deniz ile Neslihan Atagül’den küvet pozu

Dilan Çiçek Deniz ile Neslihan Atagül’den küvet pozu

Son günlerde sosyal medyada artan küvet pozları, “yeni bir akım başladı” dedirtti. Ünlü oyuncular Dilan Çiçek Deniz ile Neslihan Atagül de o akıma uydu…