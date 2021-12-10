Euro
15.7388
0.92%
Dolar
13.926
1.01%
Altın
794.59
0.93%
Borsa
2.018
-0.67%
Bitcoin
704.200
1.91%
BTXN Coin
43.72
1.91%
18ºC
İstanbul
Hafif yağmur 18 C

    Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson evleniyor

    Dilan Çiçek Deniz'e önceki akşam İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson, sürpriz bir evlilik teklifi etti.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2021 - 10:06
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 10:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson evleniyor

    Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz sene yeni bir aşka yelken açtığı İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan sürpriz bir evlilik teklifi aldı. Deniz, sevgilisine Boğaz Köprüsü'nde "Evet" yanıtını verdi.

    "ŞOKA GİRDİM"

    Evlilik teklifini anlatan Dilan Çiçek Deniz, "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış" şeklinde konuştu.

    Dilan Çiçek Deniz'in parmağındaki iri taşlı yüzük ise dikkatlerden kaçmadı.

    Dilan Çiçek Deniz (26), yaklaşık 8 ay birliktelik yaşadığı Alihan Aloğlu ile ayrılık kararı almıştı. Biten ilişkisinin ardından ünlü oyuncunun, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

    Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson evleniyor #1

    Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson evleniyor #2

    Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson evleniyor #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir