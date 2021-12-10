Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson evleniyor

Dilan Çiçek Deniz'e önceki akşam İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson, sürpriz bir evlilik teklifi etti.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz sene yeni bir aşka yelken açtığı İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan sürpriz bir evlilik teklifi aldı. Deniz, sevgilisine Boğaz Köprüsü'nde "Evet" yanıtını verdi.

"ŞOKA GİRDİM"

Evlilik teklifini anlatan Dilan Çiçek Deniz, "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış" şeklinde konuştu.

Dilan Çiçek Deniz'in parmağındaki iri taşlı yüzük ise dikkatlerden kaçmadı.

Dilan Çiçek Deniz (26), yaklaşık 8 ay birliktelik yaşadığı Alihan Aloğlu ile ayrılık kararı almıştı. Biten ilişkisinin ardından ünlü oyuncunun, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.