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    Dilan Çiçek Deniz imaj değiştirdi

    Son olarak 'Alev Alev' adlı dizide rol alan Dilan Çiçek Deniz, yeni projesi için imaj değiştirdi. Saçlarını sarıya boyatan güzel oyuncu, son halini “Yeni karakter yükleniyor” notuyla paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 09:52
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    Dilan Çiçek Deniz imaj değiştirdi

    Geçtiğimiz günlerde İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan sürpriz bir evlilik teklifi alan Dilan Çiçek Deniz, sarışınlar kervanına katıldı.

    Sevgilisinin ailesi ile tanışmak için gittiği İzlanda’dan dönen Deniz, soluğu kuaförde aldı.

    “YENİ KARAKTER YÜKLENİYOR”

    Değişime giren ve saçlarını sarıya boyatan Deniz, son halini “Yeni karakter yükleniyor” notuyla paylaştı.

    Deniz'in fotoğrafına kısa sürede 200 bine yakın beğeni geldi.

    Dilan Çiçek Deniz imaj değiştirdi #1

    YENİ PROJE, YENİ İMAJ

    Güzel oyuncunun yeni projesi için imaj değişikliğine gittiği öğrenildi.

    Dilan Çiçek Deniz imaj değiştirdi #2

    Dilan Çiçek Deniz imaj değiştirdi #3


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