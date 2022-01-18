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- Dilan Çiçek Deniz imaj değiştirdi
Dilan Çiçek Deniz imaj değiştirdi
Son olarak 'Alev Alev' adlı dizide rol alan Dilan Çiçek Deniz, yeni projesi için imaj değiştirdi. Saçlarını sarıya boyatan güzel oyuncu, son halini “Yeni karakter yükleniyor” notuyla paylaştı.
- Haber Merkezi
- 18.01.2022 - 09:47
- Güncelleme : 18.01.2022 - 09:52
Geçtiğimiz günlerde İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan sürpriz bir evlilik teklifi alan Dilan Çiçek Deniz, sarışınlar kervanına katıldı.
Sevgilisinin ailesi ile tanışmak için gittiği İzlanda’dan dönen Deniz, soluğu kuaförde aldı.
“YENİ KARAKTER YÜKLENİYOR”
Değişime giren ve saçlarını sarıya boyatan Deniz, son halini “Yeni karakter yükleniyor” notuyla paylaştı.
Deniz'in fotoğrafına kısa sürede 200 bine yakın beğeni geldi.
YENİ PROJE, YENİ İMAJ
Güzel oyuncunun yeni projesi için imaj değişikliğine gittiği öğrenildi.