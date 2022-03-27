Dilan Çiçek Deniz, kumrala döndü

Projeleri için imaj değişikliğine giden Dilan Çiçek Deniz, sarı saçlarından vazgeçti.

İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'dan sürpriz bir evlilik teklifi alan Dilan Çiçek Deniz, kariyerini de elden bırakmıyor.

Son olarak Alev Alev dizisinde yer alan Deniz, imajını da sıklıkla tazeliyor.

Güzel oyuncu son olarak saçlarını sarıya boyatmıştı.

Oldukça açık bir sarı olan Deniz'in saçları hayranları tarafından çok da beğenilmemişti.

Projesi için çekimleri tamamlayan oyuncu, anında soluğu kuaförde aldı.

KUMRALA DÖNÜŞ

Eski imajına döndüğü anları Instagram hesabından paylaşan oyuncu, yeni bir işin sinyalini de verdi.

Kuafördeki bir anını paylaşan Deniz, "Yeni karakter yükleniyor" notunu düştü.