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    Dilan Çiçek Deniz, Kylie Minogue'la tanışacak

    Dilan Çiçek Deniz, 75. Uluslararası Cannes Film Festivali'ne katılacak.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 10:07
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    Dilan Çiçek Deniz, Kylie Minogue'la tanışacak

    Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, 75. Uluslararası Cannes Film Festivali'ne katılmaya hazırlanıyor.

    Çok heyecanlı olduğu öğrenilen oyuncu, marka yüzü olduğu dondurma firmasının etkinliğinde boy gösterecek.

    "Heyecan verici"

    Deniz, burada dünyaca ünlü sanatçı Kylie Minogue ve Güney Kore'nin dünya çapında ünlü DJ'i Peggy Gou ile bir araya gelecek.

    Oyuncu, "Cannes'a gidiyor olmaktan çok mutluyum. Kylie Minogue ile tanışmak heyecan verici." dedi.

    Dilan Çiçek Deniz, Kylie Minogue la tanışacak #1

    Dilan Çiçek Deniz, Kylie Minogue la tanışacak #2


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