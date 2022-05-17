Dilan Çiçek Deniz, Kylie Minogue'la tanışacak

Dilan Çiçek Deniz, 75. Uluslararası Cannes Film Festivali'ne katılacak.

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, 75. Uluslararası Cannes Film Festivali'ne katılmaya hazırlanıyor.

Çok heyecanlı olduğu öğrenilen oyuncu, marka yüzü olduğu dondurma firmasının etkinliğinde boy gösterecek.

"Heyecan verici"

Deniz, burada dünyaca ünlü sanatçı Kylie Minogue ve Güney Kore'nin dünya çapında ünlü DJ'i Peggy Gou ile bir araya gelecek.

Oyuncu, "Cannes'a gidiyor olmaktan çok mutluyum. Kylie Minogue ile tanışmak heyecan verici." dedi.