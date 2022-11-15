Dilan Çiçek Deniz nişan attı

Geçtiğimiz aylarda Dilan Çiçek Deniz ile İzlandalı sevgilisi Thor'un evleneceği konuşuluyordu, ancak çiftten şaşırtan bir karar geldi.

Çukur, Alev Alev, Güneşin Kızları ve Bodrum Masalı gibi sevilen dizilerde rol alan ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile evlilik planları yapıyordu.

Gelinliğini bile seçen Çicek'ten kötü haber geldi.

Bir mekanda arkadaşlarıyla eğlenmeye giden ünlü çift, görgü tanıklarının anlattığına göre mekanda bir anda kavga etmeye başladı. Bir türlü sakinleşmeyen ikilinin kül tablasını yere fırlattığı öne sürüldü.

Kıskanç Thor

Bu olaydan sonra çiftten şaşırtan bir karar geldi ve çift ayrıldı. Sebep olarak ise reklam yönetmeni Thor'un kıskançlık krizleri olarak ileri sürüldü.