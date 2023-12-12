Dilan Çiçek Deniz'in son kombini olay oldu: Şort üstüne ceket giydi Sık sık yüzündeki değişimle gündeme gelen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, kombiniyle olay oldu.

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Aşkta bir türlü dikiş tutturamayan Dilan Çiçek Deniz, Mert Yazıcıoğlu ile de ilişkisi dikiş tutmayınca yollarını ayırmıştı.

Aşktan yüzü gülmeyenlerden

En son Mert Yazıcıoğlu'nun yakın dostu Kubilay Aka ile kar tatile çıkan Çiçek hakkında, yeni bir aşk iddiası ortaya atılmıştı.

Aka ile aşk yaşadığı iddia edilen güzel oyuncu, dedikodulara cevap vermemiş sessiz kalmayı tercih etmişti.

Şort üstüne ceket çekti

Kar tatilinde Kubilay Aka'ya verdiği pozları yayınlayan Çiçek'ten yeni pozlar geldi. Çiçek bu sefer, şort üstüne ceket kravat kombiniyle dikkatleri üzerine çekti.

Dilan'ın son tarzına yorum yağdı. Güzel oyuncuyu beğenen kadar beğenmeyen de oldu.