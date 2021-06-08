- Haberler
- Magazin Haberleri
- Dilan Çicek Deniz tatilde
Dilan Çicek Deniz tatilde
'Alev Alev' adlı yapımda rol alan Dilan Çiçek Deniz, dizinin final yapmasının ardından tatil sezonunu açtı.
- Haber Merkezi
- 08.06.2021 - 12:56
- Güncelleme : 08.06.2021 - 13:10
Tatil sezonunu Marmaris’te açan Dilan Çiçek Deniz, önceki gün kaldğı otelin plajında görüntülendi.
FİT DİLAN
Kahvaltı sonrası güneşlenmek için şezlonguna geçen oyuncu, cep telefonuyla arkadaşının fotoğraflarını çekti. Birbirlerinin fotoğrafını çeken ikili, daha sonra güneşlendi.
Siyah-beyaz bir bikini giyen Dilan Çicek Deniz'in fit hali dikkat çekti.