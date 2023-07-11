Dilan Çiçek Deniz, tatilde Kendisi gibi oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisiyle de gündeme gelen Dilan Çiçek Deniz, tatilden pozlarını paylaştı.

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Eski nişanlısı İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson'dan ayrılıp Afra Saraçoğlu ile dört yıllık aşkı biten Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başlayan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, tatile çıktı.

Güzel oyuncu, son olarak 5.2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınladığı tatil pozlarıyla adından söz ettirdi.

"Sivaslı olduğum için"

Deniz, havuzun içinde kahvaltısının görüldüğü, ancak kedisinin kadraja giremediği kareyi yayınlayarak; "Sivaslı olduğum için havuzda kahvaltıyla bir fotoğrafım bile olamamış." notunu yazıp takipçilerini güldürdü.

Deniz'in bu gönderisi, kısa sürede 128 bin beğeniye ulaşarak sosyal medyada gündem oldu.

"Vallahi bezdim"

Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz ay sevgilisi ile katıldığı bir lansmanda ise yüzündeki değişimle dikkat çekmişti. Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlardan rahatsız olan 28 yaşındaki ünlü isim, eleştirilere Instagram hesabından makyajsız bir pozunu yayınlayarak cevap vermişti.

Deniz'in "Vallahi bezdim" notunu düştüğü pozunu beğenenler arasında Pınar Altuğ, Mine Tugay ve Danla Bilic gibi ünlü isimler de yer almıştı.

Güzellik yarışması Miss Turkey 2014'te ikinci seçilen, Çiçek, şimdilerde oyunculuk kariyeriyle ön planda.