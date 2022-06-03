Dilan Çiçek Deniz: Tutkusuz olmaz

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, mesleğini çok sevdiğini ve bu işi tutkuyla yaptığını söyledi.

Çukur' ve 'Alev Alev' dizilerinin ardından Burak Deniz'le başrolü paylaştığı 'Gidenler' filminde kamera karşısına geçen Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığı yapıyor.

Güzel oyuncu, bir dergiye verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

"Tutkusuz yapamam"

Meleğini ttutku ile yaptığını söyleyen Deniz, "Ben tutku olmadan bir şey yapamıyorum. Tutku olmadan yapmak zorunda kaldıklarımla tutkuyla yaptıklarım arasında fark oluyor. Tutkusuz insanların bir yanı hep eksik kalıyor." diye konuştu.