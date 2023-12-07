Dilan Çiçek Deniz ve Kubilay Aka, kar tatilinde

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Son zamanlarda estetik iddialarıyla gündemden düşmeyen Dilan Çiçek Deniz, tatile çıktı.
Bali'den döner dönmez yeniden tatile çıkan Deniz'e bu defa Kubilay Aka eşlik ediyor.
Arkadaş grubuyla eğlenceli bir kar tatili geçiren Deniz, o anları da sosyal medyadan yayınladı.
Dikan ve Kubilay'ın kar eğlencesi
Şu sıralar ekranların en aranan isimleri olan Kubilay Aka ve Dilan Çicek Deniz tatili sonrası sevgililer mi yorumu yapıldı.
Ancak Kubilay ve Dilan sevgili değil. Kubilay Aka'nın yakın arkadaşı Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çicek Deniz bir dönem aşk yaşamış ve kısa sürede ayrılmıştı.
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