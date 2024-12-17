Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Rafael Cemo Çetin’den yeni paylaşım geldi

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Bir süredir yapımcı ve yönetmen Sinan Çetin'in oyuncu ve yönetmen oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşk yaşayan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, şimdilerde mutluluğu bulmuş gibi.

Aşklarına tam gaz devam eden gözde çiftten Çetin, son olarak hesabından bir paylaşım yaptı.

Çetin, sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'le romantik bir video yayınladı.

"SEVİYORUM"

Rafael Cemo Çetin yayınladığı videoya "Seni seviyorum" notunu düştü. İkilinin duygusal paylaşımına binlerce beğeni geldi.