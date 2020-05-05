Dilan Çiçek Deniz yalnızlığını anlattı

Koronavirüs nedeniyle eve kapanan Dilan Çiçek Deniz, yalnızlıktan şikayetçi.

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, koronavirüs nedeniyle eve kapanmak zorunda kalınca edebiyata ilgi duyar oldu.

25 yaşındaki oyuncu, karantinada geçen günlerini şu sözlerle anlattı:

"BUGÜN 46 GÜN OLDU"

“46’ncı günüm bugüm. Evde birkaç bitki ve bağırsaklarımdaki birkaç milyar bakteri dışında herhangi bir canlı yok. Artık kanepeyle sevgi ve saygı çerçevesinde bir ilişkim var.

"BAŞIBOŞ AYÇİÇEĞİ GİBİYİM"

Bir de ev kör noktada sanırım. Güneş ışığı teğet geçiyor. Ayçiçekleri, güneşi göremedikleri zaman birbirlerine bakıyormuş ya bende kendimi başıboş bir ayçiçeği gibi hissediyorum.”