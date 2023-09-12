Dilan Çiçek Deniz, yapımcı oldu
ensonhaber.com

Özel hayatı ve estetik haberleriyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz günlerde bu yıl 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'ne katılmıştı. Ünlü isim, cesur tarzıyla oldukça dikkat çekmişti.

Siyah ışıltılı tülden bir elbise giyen Deniz'in iddialı tarzı takipçilerinden tam not almıştı.

Hem yapımcı hem oyuncu

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz yapımcı oldu. Deniz 'Dilan Hakkında Konuşmalıyız' adlı kısa filmin afişini paylaşarak yapımcılığını üstlendiğini duyurdu.

Dilan Çiçek Deniz, yapımcı oluyor
Dilan Çiçek Deniz

Ekim ayında çekilecek film, sinema eğitimi almış ‘Dilan’ın 30 yaşına sayılı günler kala hayatı hakkında çözülmemiş meseleleri halletmeye yeltenmesini anlatıyor. Filmin yönetmeni Umut Şilan Oğurlu.