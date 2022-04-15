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    Dilan Çiçek Deniz'den masaj pozu geldi

    Dilan Çiçek Deniz, skolyoz hastalığı hakkında ilk kez konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 07:57
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 08:29
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    Dilan Çiçek Deniz'den masaj pozu geldi

    Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, hastalığı ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

    Deniz, hastalığı ile sevenlerini endişelendirdi. Yayınladığı fotoğrafa "Bugün masaja gittim, ameliyata kadar şahane bir çözüm." ifadelerini kullanan ünlü oyuncu, hastalığı ile ilgili ilk kez açıklama yaptı.

    Fotoğrafına bir notdaha düşen güzel oyuncu, "Dikişlerim burada." dedi.

    Dilan Çiçek Deniz den masaj pozu geldi #1

    Geçtiğimiz günlerde nazara gelen güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, set kazası geçirmişti. Gelin olmaya hazırlanan Dilan Çiçek Deniz'in kafasına dikiş atılmıştı.

    "Ufak bir kaza geçirdim"

    İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson ile görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, "Ufak bir kaza geçirdim ama iyiyim şu an." ifadelerini kullanmıştı.

    Dilan Çiçek Deniz den masaj pozu geldi #2


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