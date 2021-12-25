Dilan Çiçek Deniz’den yeni yıl pozları

Geçtiğimiz haftalarda yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'dan evlilik teklifi alan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yeni yıl pozları ile sosyal medyayı salladı.

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile yılbaşı ağacı süsledi.

Güzel oyuncu bu anları da sosyal medya hesabından yayınladı.

İZLANDA’DA İLK NOEL

“İzlanda’da ilk Noel’im” notunu düşen Deniz’in göğüs dekoltesi dikkat çekti.

Yeni yıl pozları, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Yılbaşı ağacı önünde seksi pozlar veren Deniz, İzlandalı sevgilisi Saevarsson ile olan karesini paylaşmayı da ihmal etmedi.

BOĞAZIN ORTASINDA EVLİLİK TEKLİFİ

Dilan Çiçek Deniz, yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğu Thor Saevarsson'dan Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi almıştı.

“Çok hazırlıksız yakalandım” sözleriyle şaşkınlığını dile getiren Deniz, romantik teklife “Evet” yanıtını vermişti.