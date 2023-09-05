Dilan Çiçek Deniz'in festival tarzı
ensonhaber.com

Son günlerde yüzündeki değişimle dikkat çeken ünlü Dilan Çiçek Deniz, bir markanın davetlisi olarak bu yıl 80'incisi düzenlenen Film Festivali'ne katıldı.

80'incisi düzenlendi

En son Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığı konuşulan güzel oyuncu şimdi de festival tarzıyla kendine hayran bıraktı. Ünlü bir markannın Türkiye elçisi olak bu yıl 80'incisi düzenlenen Venedik Film Festivali'ne katılan Dilan Çiçek Deniz kırmızı halıdaki görünümleriyle beğeni topladı.

Dilan Çiçek Deniz'in festival tarzı
Dilan Çiçek Deniz

Giydiği şık elbiselerle dikkatleri üzerine çken Dilan Çiçek Deniz'in tarzı çok beğenildi. Ünlü ismin iddialı pozlarına sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun' gibi yorumlar yapıldı.