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    Dilan Çicek Deniz'in İngilizcesi

    Kırmızı elbisesi ile festival gecesine damga vuran Dilan Çiçek Deniz, yabancı basına verdiği İngilizce röportajıyla gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2021 - 13:58
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 14:13
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    Dilan Çicek Deniz'in İngilizcesi

    Çukur dizisinde birlikte rol alan Dilan Çiçek Deniz ile Erkan Kolçak Köstendil, bir film festivalinde bir araya geldi.

    Festivalden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Dilan Çiçek Deniz, dekolteli kırmızı elbisesiyle meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil'e verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı. Takipçileri ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu.

    DİLAN İNGİLİZCE KONUŞUYOR

    Güzel oyuncunun yabancı basına verdiği röportaj da sosyal medyada gündem oldu. Çicek'in İngilizce konuşması alay konusu oldu.

    Dilan Çicek Deniz'in İngilizcesi VİDEO

    Dilan Çicek Deniz in İngilizcesi #1

    Dilan Çicek Deniz in İngilizcesi #2Dilan Çicek Deniz in İngilizcesi #3

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