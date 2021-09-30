Kırmızı elbisesi ile festival gecesine damga vuran Dilan Çiçek Deniz, yabancı basına verdiği İngilizce röportajıyla gündeme geldi.

Çukur dizisinde birlikte rol alan Dilan Çiçek Deniz ile Erkan Kolçak Köstendil, bir film festivalinde bir araya geldi.

Festivalden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Dilan Çiçek Deniz, dekolteli kırmızı elbisesiyle meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil'e verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı. Takipçileri ünlü oyuncuyu iltifat yağmuruna tuttu.

DİLAN İNGİLİZCE KONUŞUYOR

Güzel oyuncunun yabancı basına verdiği röportaj da sosyal medyada gündem oldu. Çicek'in İngilizce konuşması alay konusu oldu.

Dilan Çicek Deniz'in İngilizcesi VİDEO