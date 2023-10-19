Dilan Çiçek Deniz'in İsrail saldırıları ardından paylaştığı fotoğraflara tepki yağdı İsrail saldırılarından bir süre sonra çektiği selfieleri paylaşan Dilan Çiçek Deniz'e Türkiye'de 3 günlük yas ilan edilmesi hatırlatıldı.

ensonhaber.com

Yüzündeki değişimle şu sıralar çok konuşulan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medyada aktif bir isim.

Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Deniz, son yayınladığı fotoğraflar yüzünden beklemediği bir tepki gördü.

Dilan Çiçek Deniz, İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi vurmasından bir gün sonra Londra'da çektiği fotoğrafları Instagram'dan paylaşmasıyla tepki çekti.

Filistin bayrakları gönderildi.

3 günlük milli yas kararının hemen ardından kareleri yayınlayan oyuncu, yüzlerce tepki mesajı aldı.

Deniz'in paylaşımının altına Filistin bayrakları gönderildi.