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    Dilan Çiçek Deniz'in İzlandalı sevgilisinden aşk pozu

    Dilan Çiçek Deniz’in İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson, sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2021 - 12:01
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    Dilan Çiçek Deniz'in İzlandalı sevgilisinden aşk pozu

    Son olarak Show Tv ekranlarında yayınlanan Alev Alev dizisiyle ekranlarda boy gösteren Dilan Çiçek Deniz, aşk hayatı dolu dizgin devam ediyor.

    BİRLİKTE YAŞIYORLAR

    Deniz, kendisinden 11 yaş büyük İzlandalı reklam filmi yönetmeni Thor Saevarsson ile geçtiğimiz yazdan beri aşk yaşıyor.

    İşleri nedeniyle İzlanda-Türkiye arasında mekik dokuyan Thor Saevarsson, geçtiğimiz haftalarda genç oyuncunun evine yerleşmişti.

    "BÜKREŞ'TE.."

    Thor Saevarsson kendi Instagram hesabından, “Bükreş’te randevu gecesi” notuyla, Dİlan Çiçek Deniz’le olan bir fotoğrafını paylaştı.

    Genç oyuncu, o fotoğrafı kendi hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi. Takipçileri, bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

    Dilan Çiçek Deniz in İzlandalı sevgilisinden aşk pozu #1

    Dilan Çiçek Deniz in İzlandalı sevgilisinden aşk pozu #2

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