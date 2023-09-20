Dilan Çiçek Deniz metroya bindi
ensonhaber.com

Yaptırdığı estetik operasyonlar ve değişimiyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İngiltere’ye gitti.

İngiltere'de geziyor

Londra’yı gezen güzel oyuncu, önceki gün metrodan pozlarını paylaştı. Takipçileri, Deniz'i önce İstanbul metrosunda sandı.

Şehri böyle daha kolay gezdiğini söyleyen Deniz'in paylaştığı poza kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Dilan Çicek Deniz
Dilan Çicek Deniz

"Ben Oğuzhan Koç'u tanımıyorum"

Aşk hayatıyla da çok konuşulan Dilan Çiçek Deniz, son en son olarak Oğuzhan Koç ile anılmıştı. Bir partide beraber görüntülenen güzel oyuncu, iddiaları "Ben Oğuzhan Koç'u tanımıyorum." diye yalanlamıştı.