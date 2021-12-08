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    Dilan Çiçek Deniz'in omzu çıktı

    Dilan Çiçek Deniz ve İzlandalı sevgilisi yönetmen Thor Saevarsson, geçen günlerde Romanya'ya gitti.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 11:21
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 13:33
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    Dilan Çiçek Deniz'in omzu çıktı

    En son "Alev Alev" dizisiyle ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süredir aşk yaşadığı İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile tatile çıktı.

    ROMANYA'DA AŞK TATİLİ

    İlişkisini gizlemeyen, sosyal medyadan sık sık paylaşımda bulunan Çiçek, geçen günlerde sevgilisiyle Romanya'ya gitti. Ancak Dilan Çiçek Deniz, geçirdiği görünmez bir kaza nedeniyle sevenlerini korkuttu.

    OMZU ÇIKTI

    Oyuncunun, yaptığı ani bir hareketle omzu çıkınca kolu askıya alındı.

    Dilan Çiçek Deniz'in nefes kesen tarzı FOTO GALERİ

    Dilan Çiçek Deniz in omzu çıktı #1Dilan Çiçek Deniz in omzu çıktı #2

     

    Dilan Çiçek Deniz in omzu çıktı #3

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