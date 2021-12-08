Dilan Çiçek Deniz'in omzu çıktı

Dilan Çiçek Deniz ve İzlandalı sevgilisi yönetmen Thor Saevarsson, geçen günlerde Romanya'ya gitti.

En son "Alev Alev" dizisiyle ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, bir süredir aşk yaşadığı İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile tatile çıktı.

ROMANYA'DA AŞK TATİLİ

İlişkisini gizlemeyen, sosyal medyadan sık sık paylaşımda bulunan Çiçek, geçen günlerde sevgilisiyle Romanya'ya gitti. Ancak Dilan Çiçek Deniz, geçirdiği görünmez bir kaza nedeniyle sevenlerini korkuttu.

OMZU ÇIKTI

Oyuncunun, yaptığı ani bir hareketle omzu çıkınca kolu askıya alındı.